شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، ما تردد بشأن تفاوض النادي الأهلي مع الشناوي حارس الزمالك السابق مؤخراً ، موضحاً أن الأمر غير صحيح وأن توقيع الحارس للقلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، وأن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع الحارس الدولي للتعاقد معه الصيف المقبل حسبما تردد خلال الساعات الماضية.
وقال مصدر في الأهلي: الأهلي يضم حالياً محمد الشناوي الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامي صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذي بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت كما يأتي الحارس الثالث على لطفي صاحب القدرات الفنية العالية.
وتابع المصدر أن الأهلي لم يفكر في ضم الشناوي مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث علي لطفي، لأن النادي وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلي.
وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو أي حارس آخر سيكون أمراً صعباً في الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة في ها المركز تُجبر الجهاز الفني عل إعادة حساباته في تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الاهلي من أهم المراكز في الفريق وأكثرها إستقراراً وأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.