شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تفاوض الأهلي مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز حيث ترددت أنباء حول مفاوضات أجراها مسئولو القلعة الحمراء مع الحارس الدولي للانتقال لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، ما تردد بشأن تفاوض النادي الأهلي مع الشناوي حارس الزمالك السابق مؤخراً ، موضحاً أن الأمر غير صحيح وأن توقيع الحارس للقلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، وأن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع الحارس الدولي للتعاقد معه الصيف المقبل حسبما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر في الأهلي: الأهلي يضم حالياً محمد الشناوي الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامي صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذي بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت كما يأتي الحارس الثالث على لطفي صاحب القدرات الفنية العالية.

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وتابع المصدر أن الأهلي لم يفكر في ضم الشناوي مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث علي لطفي، لأن النادي وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلي.

وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو أي حارس آخر سيكون أمراً صعباً في الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة في ها المركز تُجبر الجهاز الفني عل إعادة حساباته في تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الاهلي من أهم المراكز في الفريق وأكثرها إستقراراً وأداء.