سيد عبد الحفيظ يؤكد جاهزية رامى ربيعه لمواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن اللاعب أدى أمس تدريبات استشفائية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي مرانه الأخير مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غداً في الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم وتشهد قائمة المباراة استمرار غياب رمضان صبحي لعب الفريق الذي مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي وسيعود الللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجاري.

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ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على افضل صورة ويدفع بهم وهم في جاهزية تامة خاصة في ظل المرحلة الصعبة في الفترة المقبلة والتي تتضمن عدة مباريات هامة وصعبة في أكثر من بطولة سزواء الدورى الممتاز بمواجهة المصري الجمعة المقبل والزمالك يوم 24 فبراير في قمة الدور الأول وأيضا مواجهة الزمالك في السوبر المحلي ولقائى صن داونز في دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا.