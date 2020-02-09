شكرا لقرائتكم كاف ينصب نجم الزمالك بطلا لصناعة الأهداف في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق نجم نادى الزمالك وصانع ألعابه الجناح الطائر الدولي المغربي اشرف بن شرقي على جميع لاعبى فريقه ونظيره الترجي الرياضي التونسي في صناعة الأهداف. ونصب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" نجم الزمالك بن شرقي ملكاً لصناعة الأهداف في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على موقعه الرمسي على مقوع التدونيات القصيرة توتير تغريدة جاء فيها :"من بين الزمالك والترجي، لا يوجد لاعب ساهم في أهداف بمرحلة المجموعات في #TotalCAFCL أكثر من لاعب العملاق القاهري أشرف بن شرقي (4: 3 أهداف - صناعة هدف). وتساءل الحساب : هل يستطيع المغربي التسجيل في مباراة السوبر الإفريقي؟ Advertisements

Capture يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين السفر إلى قطر عبر مدينة عمان الأردنية أو سلطنة عُمان، لخوض مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة القطري، وذلك فى بطولة السوبر الإفريقى ، لعدم خطوط طيران مباشر إلى دولة قطر حالياً. كما أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الأفريقى الذى يجمع الزمالك والترجى عن وصول الكأس لمدينة الدوحة، أمس الخميس، استعدادا للمباراة التي ستجمع الأبيض مع بطل تونس وسيلتقى الفريقان بعد ذلك في القاهرة فى ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، بينما ستقام مباراة العودة بين الفريقان يوم 6 من شهر مارس المقبل فى تونس.

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