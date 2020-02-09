بالأسماء.. حكم مباراة الأهلي وبيراميدز يُدين هؤلاء في تقريره عن اللقاء

ذكرت صحيفة "الوفد" أن تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، إبراهيم نور الدين، أدان 9 أشخاص في الأحداث التي شهدها ملعب المباراة عقب إطلاق صافرته معلناً نهاية اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً غالياً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي.

وأدان تقرير إبراهيم نور الدين كل من:

- ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز

- هاني سعيد، مدير النشاط الرياضي

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- إسلام عيسى، عمر جابر، أحمد أيمن منصور، رجب بكار، والذين تجاوزوا في حق الحكم

- علي جبر، بعدما حاول الاعتداء على الحكم

- محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، ومحمد العقباوي مدرب حراس المرمى.

وعقب إطلاق حكم المباراة، إبراهيم نور الدين، صافرة نهاية اللقاء، حتى خرج بعض من لاعبي بيراميدز عن النص، حيث حاولوا الاعتداء على الحكم اعتراضاً على احتسابه هدف الأهلي الثاني بداعي أن هناك كرتين داخل ملعب المباراة، بجانب احتسابه الكرة فى البداية ضربة مرمى قبل أن يتراجع عنها لتصبح ضربة ركنية.

وبفوز الأهلي، ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 39 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما جاء فريق بيراميدز بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة.