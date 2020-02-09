شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة أمام الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويشهد لقاء الزمالك والإسماعيلى عودة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، كما قرر المدير الفنى للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود .

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

فيما يفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه فى مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.

أما التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من : "محمد فوزى - أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدرى -همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو".