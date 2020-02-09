شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية رامى ربيعة لمواجهة الطلائع غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جاهزية رامى ربيعة مدافع الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الاثنين، بالجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.



وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن اللاعب خاض تدريبات استشفائية خفيفة أمس فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

ويخضع ثنائى الأهلى حسين الشحات لفحص طبى قبل مران اليوم، من أجل تحديد مصيره من المشاركة فى مباراة طلائع الجيش

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ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران اليوم وتشهد قائمة المباراة استمرار غياب رمضان صبحى لعب الفريق الذى مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين على أفضل صورة ويدفع بهم وهم فى جاهزية تامة، خاصة فى ظل المرحلة الصعبة فى الفترة المقبلة، وتتضمن عدة مباريات مهمة وصعبة فى أكثر من بطولة سواء الدورى الممتاز بمواجهة المصرى الجمعة المقبل، والزمالك يوم 24 فبراير فى قمة الدور الأول، وأيضا مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى وصن داونز فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.