شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، مقدم برنامج زملكاوى بقناة الزمالك، أنه مستمر فى عمله بقناة الزمالك، مشيراً إلى أنه لم يتم تبليغه حتى الآن بقرار إقالته، وأنه يعمل وفقاً لأسلوبه ورؤيته.

وأضاف كريم شحاتة، فى تصريحات صحفية، "الشركة المتحدة التى تعاقدت معها للعمل بقناة الزمالك أبلغتنى بأن أعمل وفقًا لطريقتى ولا علاقة لى بما يطلبه أحد"، مؤكداً أنه يعمل مع الشركة المتحدة وليس أحد آخر، وأنه مستمر فى عمله وفقاً لما أكده له مسئولو القناة.

وكان مجلس إدارة قناة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر إنهاء التعاقد مع كريم حسن شحاته، وذلك بعد الجلسة التى عقدها المجلس وعرض خلالها مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة ما بدر من كريم شحاتة واتخذ مجلس إدارة القناه قراراً بتوجيه الشكر له .

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كان الموقع الرسمى لنادى الزمالك نشر ‎قرار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، بإحالة كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوى للتحقيق بسبب استضافته الحكم الدولى السابق أحمد الشناوى، والدفاع عن هدف الأهلى الثانى فى مرمى بيراميدز، وإقحام نادى الزمالك فى مشكلة بين فريقين، ليس للزمالك علاقة بمباراتهما .

واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور أمس فى البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة لأنها قناة الزمالك وليس قناة الأهلى مع الاحترام للنادى الأهلى‎.

وكان أحمد الشناوى، الحكم الدولى السابق، أكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامى كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك أن هدف الأهلى فى شباك بيراميدز بلقاء الخميس بمنافسات الدورى الممتاز صحيحاً مائة فى المائة ، وقال الشناوى "هدف الأهلى الثانى فى بيراميدز لا يوجد فيه أى خطأ قانونى يمنع احتسابه".