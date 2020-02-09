سيدات سيف المبارزة يتأهلن لدور الـ16 بكأس العالم فى برشلونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة فى تحقيق الفوز على اليابان بنتيجة 45 / 41 فى دور الـ32 ببطولة كأس العالم المقامة فى برشلونة بإسبانيا ليتأهلن إلى دور الـ 16. و تعد هذه البطولة إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. ونجح مؤخرا البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم فى الصعود إلى دور الـ64 ببطولة كأس العالم للشيش المقامة فى إيطاليا بالفوز على كاديت الفرنسى 15 / 13 . بينما تأهل البطل العالمى الشاب محمد حمزة إلى نفس الدور فوز بخمس مباريات من أصل ستة فى دور المجموعات من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش للكبار بإيطاليا ويتأهل مباشرة لدور 64 الرئيسى دون خوض الأدوار التمهيدية. فيما بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى. Advertisements وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6. واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 . وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى. وتوج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم .

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