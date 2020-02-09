شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: خضنا المباراة في موقف غير جيد لكن الجماهير دعمتنا كالعادة والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 شدد مدرب ​أتلتيكو مدريد​، ​دييغو سيميوني​، على ان فريقه خاض المباراة التي فاز فيها على ​غرناطة​ بهدف من دون مقابل، وهو في "موقف غير جيد".

وقال سيميوني: "كنا بحاجة الى الفوز قبل كل شيء، معتبرا أن غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة "ليس عذرا" لعد الفوز في اللقاء. وتابع قائلا: "لكننا دائما ما نجد الدعم من قبل جماهير استثنائية تعبر عن قربها الدائم من اللاعبين والنادي في اللحظات الصعبة". وأشار سيميوني إلى افتقار غرناطة الى الفرص خلال اللقاء، ما سمح للأتلتي بالحفاظ على تقدمه منذ الدقيقة السادسة وحتى نهاية المباراة.

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