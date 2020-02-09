شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي يعود من السنغال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، يصل اليوم إلى القاهرة، قادمًا من بلاده، بعد الحصول على إذن بالسفر لمدة 48 ساعة لتجديد جواز السفر الخاص به.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن انضمام اللاعب من عدمه لقائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين، أمر يرجع للجهاز الفني الذي يحسم موقف اللاعب اليوم وفقا للجلسة التي سيعقدها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون .

وأوضح أن سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز سفره كان أمرا ضروريا للغاية؛ من أجل ضمان تواجد اللاعب في رحلة الإمارات المرتقبة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي يوم ٢٠ فبراير الجاري في أبوظبي.