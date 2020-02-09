شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يؤكد جاهزية رامي ربيعة لمباراة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الإثنين ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب أدى أمس تدريبات استشفائية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة طلائع الجيش المرتقبة مساء غدٍ الاثنين.