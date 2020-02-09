شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: مباريات فبراير مهمة في مشوار الأهلي بجميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أهمية تحقيق الفوز في جميع المباريات التي سيخوضها الفريق في شهر فبراير، حيث إن جميعها مهمة في مشوار الفريق في كل البطولات.

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وقال «عبدالحفيظ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «شهر فبراير محطة مهمة، بنحاول في الدوري نفرق كتير عن المنافسين، وفي بطولة منفصلة زي السوبر المصري أمام الزمالك ليها حساباتها الجماهيرية، والفوز بها مهم جدًا، وفي ماتش صن داونز، اللي بنحاول نجتازه لإكمال المشوار في البطولة الإفريقية».

وأكد: «هدفنا تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، ونأمل في ذلك، ولدينا خبرات كبيرة في الفريق، واللاعبون لديهم الحماس والإصرار على تحقيق ذلك».