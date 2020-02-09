جوميز يستقر على تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك
استقر الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم الاحد، في الدوري المصري والتى يسعى خلالها لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية.
تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك
ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي مباراته أمام الزمالك بتشكيل مكون من :
محمد فوزى في حراسة المرمي وأسامة إبراهيم وباهر المحمدى وإبراهيم أبو اليزيد و محمود البدرى في خط الدفاع، وهمام طارق ودونجا في خط الوسط، وأحمد مدبولى أو عبدرالرحمن مجدي وبيكيتى سيلفا وفخر الدين بن يوسف وشيلونجو في الجانب الهجومي.
موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك
ويستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري،والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.
الإسماعيلي ضد الزمالك
ويتطلع جوميز لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية لاسيما أن مباراة الليلة ستكون البروفة النهائية قبل موقعة نصف نهائي البطولة العربية حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير الجارى.
الإسماعيلي ضد الزمالك
ويفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.
ترتيب الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري
يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
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