شكرا لقرائتكم حازم إمام وعادل مصطفى ينضمان لمباراة قدامى الأهلى والزمالك في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الثنائي حازم إمام نجم الزمالك السابق وعادل مصطفي لاعب الأهلي السابق إلي قائمة المشاركين في المباراة الودية بين قدامي القطبين يوم 19 فبراير الجاري بالإمارات علي هامش مباراة السوبر بين الفريقين يوم 20 من نفس الشهر.

ويشهد لقاء السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد، صداما بين أعضاء اتحاد الكرة، والجهاز الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي.

ويتمثل الصدام الكروي في مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر بـ24 ساعة، يشهد مشاركة أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بجانب طارق مصطفى وسيد معوض مدربي المنتخب الأول، وائل رياض ومحمد شوقي مدربي المنتخب الأولمبي، وايضا أحمد السيد نجم الأهلي السابق ومحمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لوادي دجلة، وأحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق.

Advertisements

ويتواجد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بعد أن تم توجيه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبى القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 لارتباط المنتخب بالمشاركة فى بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادى الأهلى فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كما سيتواجد مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة السوبر لمتابعة الاهلى من أرض الملعب قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهاية شهر فبراير في دور الثمانية بدور ابطال افريقيا.