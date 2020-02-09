شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة حرس الحدود ضد الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة حرس الحدود ضد الجونة



يستدرج الفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم (الأحد) على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط يدخلها الحدود بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

تشكيل حرس الحدود ضد الجونة



من المتوقع أن يخوض حرس الحدود بقيادة طارق العشري مباراة الجونة بتشكيل مكون :

أحمد السعدني في حراسة المرمي، وعبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع،ومصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري في خط الوسط وجريندو وعبد الرحمن جبنة و أنطونى لوكاسا "توني في الجانب الهجومي.

تشكيل الجونة ضد حرس الحدود



على الجانب الآخر، استقر البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة على خوض مباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من:

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إسلام طارق في حراسة المرمي، وباسم علي ومحمد نجيب ولؤى وائل وجوناثان أنجويم في خط الدفاع، وسيرج أكا وأكرم توفيق في خط الوسط، وإسلام محارب، وعموري، وعمرو بركات وأحمد ياسر ريان في الجانب الهجومي.

ترتيب حرس الحدود والجونة في الدوري المصري



يحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مثلهم ، فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات