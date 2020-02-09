شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين عقب الهزيمة من أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري جلسة خاصة مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بمقر النادى بسموحة لبحث أسباب تدهورالنتائج والهزيمة المفاجئة أمام أسوان أمس على ملعب حرس الحدود بالمكس .

ومن المنتظر أن يعقد مصيلحى جلسه مع اللاعبين عقب جلسه الجهاز الفنى وربما تشهد الجلسه توقيع عقوبات ماليه قاسيه على اللاعبين عقب الهزيمه من اسوان والظهور بمستوى سيى لم يرضى طموح مجلس الاداره وكذلك الجماهير والتى اعلنت غضبها من الهزيمه والتفريط فى النقاط.

وشهدت انقسام واضح ما بين مويد ومعارض فهناك من يراى أن الجهاز الفنى فرت فى فرص ثمينه سوء فى البطوله العربيه وتم الخروج على يد الإسماعيلى وكذلك أهدر المربع الذهبى بهزيمة قاسية من أسوان وطالب البعض بالإطاحة بطلعت يوسف وجهازه خاصة أن محمد مصيلحى رئيس النادى لم يقصر معهم ووفر لهم جميع الظروف والمناخ الجيد للتألق.

وهناك جبهه أخرى ترى أن ٢٧ نقطة مع نهاية الدور الأول تعتبر انجاز بكل المقاييس وأن فريق الاتحاد كان يعانى طوال السنوات الماضيه من المنافسه على شبح الهبوط لذلك لابد من دعم طلعت يوسف ومنحهم الفرصه لبناء فريق قادر على المنافسه خلال السنوات القادمة.

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ويخوض فريق الاتحاد مباراة ودية اليوم أمام فريق مصرى السلوم للاطمئنان على البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركو خلال مباراة أسوان أمس فى حين يقوم اللاعبين الذين شاركو فى المباراة بعمل استشفاء.

ومن المنتظر أن يمنح طلعت يوسف المدير الفنى اللاعبين راحه سلبيه غدا والعوده للتدريبات الثلاثاء للاستعداد لمباراة أسوان فى كأس مصر السبت المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

ويغيب عن الفريق عماد السيد حارس المرمى والذى يعانى من التهابات فى وجه القدم ادت الى حصوله على راحه وعدم خوض التدريب للرئيسى مع الفريق وبالتالى استبعاده من المعسكر،وكذلك غياب أحمد نبيل مانجا والذى اشتكى من بعض الاجهاد.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة انتقال صانع ألعاب نادى أسون محمد الصباحى لصالح زعيم الثغر، وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق، وعقب مفاوضات مكثفة مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان و الاتفاق على القيمة المالية لانتقال اللاعب.