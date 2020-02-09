الإسماعيلي ضد الزمالك .. بن شرقي ومصطفي محمد يقودان هجوم الأبيض "إنفوجراف"

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



ويستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد،بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري،والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. تشكيل الأبيض أمام الدراويش



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من

محمد أبو جبل في حراسة المرمي، محمد عبد الغنى ومحمود علاء وأحمد عيد وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي أو أحمد سيد زيزو في خط الوسط وأمامهما أوناجم ويوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي مصطفى محمد في المربع الهجومي.

الإسماعيلي ضد الزمالك

وقرر كارتيرون إعادة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، إلى جانب الاعتماد المغربى أشرف بن شرقى في مركز الجناح، عقب اللعب في المواجهة الماضية بمركز المهاجم الصريح ونجح في صناعة الهدف الثانى لأحمد زيزو، لذا سيستمر المدير الفني في الاعتماد على بن شرقى مع إعادة مصطفى محمد ليشكلا للفريق قوة هجومية.

الإسماعيلي ضد الزمالك



كما قرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. عودة ساسي وغياب شيكا وشيفو



وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى عودة كل من: التونسى فرجانى ساسى، إلى جانب مصطفى محمد بعد غيابهما عن اللقاء الماضى أمام حرس الحدود، ويغيب عن الزمالك أمام الدراويش كل من محمود الونش للإيقاف و محمود شيكابالا للإصابة وكريم بامبو ومحمد عبد الشافى ومحمد عنتر و حازم إمام و عمر السعيد ومحمود جنش لأسباب فنية.

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ويسعى كارتيرون إلى الفوز أمام الإسماعيلي لتكون خير دافع قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة على لقب السوبر الإفريقي.

الإسماعيلي ضد الزمالك

ويضع كارتيرون هدفاً أمامه حاليا يتمثل فى تخطى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة من 16 مباراة ثم السعي لملاحقة الأهلى على الصدارة وانتظار تعثره بعد حصد الفريق الأحمر 36 نقطة في 12 مباراة، لذا طالب اللاعبين بالتعامل مع كل مباراة على إنها بطولة خاصة إن الفريق يرتبط بمجموعة من المباريات في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى.

ترتيب الإسماعيلي والزمالك في الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.