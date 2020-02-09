شكرا لقرائتكم محمد الشربيني يتأهل لنهائي موتور سيتي للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل محمد الشربيني لاعب نادي سموحة إلى المباراة النهائية ببطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 5 فبراير الجاري حتى العاشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

وكان محمد الشربيني لاعب سموحة، قد تأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بين 5 مصريين شاركوا بمنافسات البطولة وهم: زاهد سالم، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار وكريم الحمامي، وفاز محمد الشربيني في نصف نهائي البطولة على منافسه ليو أوو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-9.

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ومنذ انطلاق الموسم الجاري فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التي أقيمت باسكتلندا في فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتي مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثاني ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة في انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.