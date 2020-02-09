أبرزها الزمالك والإسماعيلي و«ديربي ميلانو».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات على ملاعب العالم ضمن مناسفات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ونستعرض من خلال هذا التقرير مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

حرس الحدود Vs الجونة 5:00 على قناة TIME SPORT

الإسماعيلى Vs الزمالك 7:30 على قناة TIME SPORT

كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"

الرجاء Vs مولودية الجزائر 9:00 على قناة أبو ظبى الرياضية

الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد Vs بورنموث 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي Vs وست هام يونايتد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

إسبانيول Vs ريال مايوركا 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد Vs أتلتيك بيلباو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

أوساسونا Vs ريال مدريد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

سلتا فيجو Vs إشبيليه 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

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ريال بيتيس Vs برشلونة 10:00على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

سبال Vs ساسولو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4

بريشيا Vs أودينيزي 4:00 على قناة beIN SPORT HD 9

نابولي Vs ليتشي 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

جنوى Vs كالياري 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7

بارما Vs لاتسيو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

انتر ميلان Vs ميلان 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الألماني

بوروسيا موشنجلادباخ Vs كولن 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5

بايرن ميونخ Vs لايبزيج 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5

الدوري الفرنسي

مونبيلييه Vs سانت ايتيان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6

ستراسبورج Vs ستاد ريمس 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان Vs ليون 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6