تقام اليوم، الأحد، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات على ملاعب العالم ضمن مناسفات الموسم الجاري 2019 - 2020.
ونستعرض من خلال هذا التقرير مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
حرس الحدود Vs الجونة 5:00 على قناة TIME SPORT
الإسماعيلى Vs الزمالك 7:30 على قناة TIME SPORT
كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"
الرجاء Vs مولودية الجزائر 9:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
شيفيلد يونايتد Vs بورنموث 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي Vs وست هام يونايتد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
إسبانيول Vs ريال مايوركا 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs أتلتيك بيلباو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أوساسونا Vs ريال مدريد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
سلتا فيجو Vs إشبيليه 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال بيتيس Vs برشلونة 10:00على قناة beIN SPORT HD 3
سبال Vs ساسولو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4
بريشيا Vs أودينيزي 4:00 على قناة beIN SPORT HD 9
نابولي Vs ليتشي 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
جنوى Vs كالياري 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7
بارما Vs لاتسيو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
انتر ميلان Vs ميلان 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
بوروسيا موشنجلادباخ Vs كولن 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5
بايرن ميونخ Vs لايبزيج 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5
الدوري الفرنسي
مونبيلييه Vs سانت ايتيان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6
ستراسبورج Vs ستاد ريمس 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6
باريس سان جيرمان Vs ليون 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الزمالك والإسماعيلي و«ديربي ميلانو».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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