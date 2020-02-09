شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف دولار تحل أزمة منتخب المصارعة بالبطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة منتخب المصارعة المشارك في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا بالجزائر ، والخاصة بعدم سداد قيمة الإقامة في الفندق وكذلك رسوم الاشتراك في البطولة ، والتي تبلغ 63 ألف دولار.

وكان فندق الإقامة رفض استقبال البعثة خلال منافسات البطولة لعدم سداد المبلغ المطلوب نظير الإقامة والمشاركة فى البطولة، وهو ما هدد المشاركة فى المنافسات ، وجاء رفض الاتحاد الجزائرى لعدم سداد البعثة المصرية مبلغ 63 ألف دولار قيمة إقامة المنتخب والمقابل المادى نظير الاشتراك فى المنافسات، والذى يتم سداده إلى اللجنة المنظمة، حيث لم يسدد وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد المصرى ورئيس البعثة فى البطولة المبلغ للجنة ، و قام بكير بتوقيع إقرار مدته 48 ساعة بسداد المبلغ خلال المهلة، وقبل انتهاء البطولة .

وأكد عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن الاتحاد يعانى من أزمة مالية ، فتم توفير المبلغ عن طريق وزارة الشباب و الرياضة والتي تدخلت لسداد المبلغ، ومن المقرر أن يتم تحويل المبلغ كاملا اليوم ، حتى يتثنى لباقى اللاعبين المشاركة في المنافسات.

وتوج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية ، وحقق منتخب الرومانية كبار المركز الأول في المنافسات ، ويتبقى النسائية و الحرة.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى الحرة يشارك عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان، ويرافقهم الحكام أحمد زكى، وجمال السيد، و محمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى.

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