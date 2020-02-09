شكرا لقرائتكم خبر عن " مصيلحى" يجتمع بالجهاز الفنى ولاعبى الاتحاد عقب الهزيمة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المنتظر أن يعقد مصيلحى جلسه مع اللاعبين عقب جلسة الجهاز الفنى وربما تشهد الجلسة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الهزيمة من أسوان والظهور بمستوى سىء لم يرضى طموح مجلس الإدارة وكذلك الجماهير والتى اعلنت غضبها من الهزيمة والتفريط فى النقاط.

وشهدت انقسام واضح ما بين مويد ومعارض فهناك من يراى ان الجهاز الفنى فرط فى فرص ثمينه سوء فى البطوله العربيه وتم الخروج على يد الاسماعيلى وكذلك أهدر فرصة التواجد فى المربع الذهبى بهزيمة قاسية من أسوان وطالب البعض بالإطاحة بطلعت يوسف وجهازه خاصة وأن محمد مصيلحى رئيس النادى لم يقصر معهم ووفر لهم جميع الظروف والمناخ الجيد للتالق.

وهناك جبهة أخرى ترى أن 27 نقطة مع نهاية الدور الأول تعتبر إنجازا بكل المقاييس وأن فريق الاتحاد كان يعانى طوال السنوات الماضية من المنافسة على شبح الهبوط لذلك لابد من دعم طلعت يوسف ومنحهم الفرصة لبناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات القادمة.

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ويخوض الفريق مباراه ودية اليوم امام فريق مصرى السلوم للاطمئنان على البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركو خلال مباراه اسوان امس فى حين يقوم اللاعبين الذين شاركو فى المباراه بعمل استشفاء.

ومن المنتظر أن يمنح طلعت يوسف المدير الفنى اللاعبين راحه سلبية غدا والعوده للتدريبات الثلاثاء للاستعداد لمباراة أسوان فى كأس مصر السبت المقبل على ملعب الجبل الأخضر

ويغيب عن الفريق عماد السيد حارس المرمى والذى يعانى من التهابات فى وجه القدم ادت إلى حصوله على راحة وعدم خوض التدريب الرئيسى مع الفريق وبالتالى استبعاده من المعسكر وكذلك غياب أحمد نبيل مانجا والذى شكا من بعض الإجهاد ومحمد الصباحى.