شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وعادل مصطفى ينضمان لمباراة قدامى الأهلى والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثنائى حازم إمام نجم الزمالك السابق وعادل مصطفى لاعب الأهلى السابق إلى قائمة المشاركين فى المباراة الودية بين قدامى القطبين يوم 19 فبراير الجارى بالإمارات، على هامش مباراة السوبر التي تجمع الفريقين يوم 20 من نفس الشهر.

ويشهد لقاء السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى على ملعب محمد بن زايد صداماً بين أعضاء اتحاد الكرة، والجهاز الفنى للمنتخبين الأول والأولمبى.

ويتمثل الصدام الكروى فى مباراة خماسية بين قدامى الأهلى والزمالك قبل لقاء السوبر بـ24 ساعة، يشهد مشاركة أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بجانب طارق مصطفى وسيد معوض مدربى المنتخب الأول، وائل رياض ومحمد شوقى مدربى المنتخب الأولمبي، وايضا أحمد السيد نجم الأهلى السابق ومحمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لوادى دجلة، وأحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق.

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ويتواجد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بعد أن تم توجيه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبى القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 لارتباط المنتخب بالمشاركة فى بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادى الأهلى فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كما سيتواجد مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة السوبر لمتابعة الاهلى من أرض الملعب قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى نهاية شهر فبراير فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.