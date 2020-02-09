شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب كلاسيكو الرجاء والمولودية فى المغرب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق النادى الإسماعيلى متابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الرجاء البيضاوى بنظيره مولودية الجزائر فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى المغرب بالبطولة العربية، انتظارا لتحديد الفريق الذى سيواجه الدراويش فى نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الرجاء البيضاوى بهدفين مقابل هدف فى الجزائر.

ويولى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، اهتماما كبيرا بمباراة الرجاء البيضاوى ومولودية الجزائر، وينوى مشاهدتها عقب نهاية مباراة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى.

ويكثف مسئولو النادى الإسماعيلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير التى ستحضر مواجهة نصف نهائى البطولة العربية إلى 10 آلاف متفرج، حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير بينما العودة 25 من نفس الشهر، وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد العربى يفيد بتحديد موعد مباراتى الفريق، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وتأهل الإسماعيلى للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة من 14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويسعى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان فى الجولة الماضية وهى الخسارة الأولى التى يتلقاها الدراويش منذ تولى جوميز مسئولية تدريب الفريق، ويتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية.