شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربينى يتأهل إلى نهائى بطولة موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد الشربينى لاعب نادى سموحة إلى المباراة النهائية ببطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 فبراير الجارى حتى العاشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار، وبات البطل المصرى على موعد مع البيروفى دييجو الياس فى نهائى البطولة.

وكان محمد الشربينى لاعب سموحة تأهل إلى منافسات الدور نصف النهائى من بين 5 مصريين شاركوا بمنافسات البطولة وهم: زاهد سالم، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار وكريم الحمامي، وفاز محمد الشربينى فى نصف نهائى البطولة على منافسه ليو أوو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-9.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

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كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.