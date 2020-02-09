سوبر كورة.. 5 أسباب تحفز الزمالك لإسقاط الإسماعيلى فى قمة "أولاد العم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تمر مباراة الإسماعيلي والزمالك على الجماهير المصرية دون استرجاع أبرز ذكرياتها، تلك التى خلدها التاريخ ويحفظها المتابعون عن ظهر قلب، فكيف لزملكاوى التتويج بقلب دورى 2002 من بوابة الدراويش فى قمة كانت تدور رحاها بينما تقام فى نفس التوقيت قمة أخرى حقق فيها إنبي المفاجأة على الأهلي وأفقده اللقب فى الثواني الأخيرة من عمر المسابقة.

وكيف ينسى عاشق للكرة القمة التى توقفت ولم تستكمل فى خضم أحداث بورسعيد الأليمة مطلع العام 2012، أو حتى مشهد اقتحام الجماهير للملعب بالشماريخ، وهذه مشاهد تمثل فيضٌ من غيض المشاهد الكثيرة بين الفريقين في قمة أولاد العم عبر تاريخها.

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يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري،والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.

ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.

وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

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ويخطط كارتيرون إلى الفوز أمام الإسماعيلي لتكون خير دافع قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة على لقب السوبر الإفريقي.