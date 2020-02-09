سلاح قديم وأزمة أوكسجين.. كيف يستعد الأهلي وصنداونز لموقعة الحسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في السادس من إبريل، بالعام الماضي، تلقى الأهلي خسارة تاريخية وقاسية من بطل دوري أبطال أفريقيا 2016 وهو فريق صنداونز الجنوب أفريقي استقرت عند خمسة أهداف دون رد.

هذه النتيجة والتي جاءت ضمن دور الثمانية من البطولة القارية أحدثت هزة داخل قلعة الجزيرة رغم الحصول على لقب الدوري بعد منافسة شرسة مع الزمالك في اللحظات الأخيرة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية أسفرت عن موقعة ثأرية بين الأهلي وصنداونز وتحديدًا في دور الثمانية، ليحصل بطل أفريقيا التاريخي في 8 مناسبات على فرصة من أجل الرد على الخسارة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق صنداونز في القاهرة يوم 29 فبراير الجاري، على أن يخوض مباراة العودة في جنوب إفريقيا أحد يومي 7 أو 8 من شهر مارس المقبل.

بالنظر إلى صنداونز وأسلوب مدربه بيستو موسيماني سنجد أن بطل جنوب أفريقيا يسير بخطى ثابتة في المشوار القاري، حيث لم يتلق الفريق الملقب بـ"البرازيليون" أي خسارة حتى الآن في البطولة الأفريقية شأنه شأن مازيمبي الكونغولي.

لكن بعيدًا عن الأسلوب الخططي لصنداونز، فالأخير يستخدم سلاحًا دائمًا ما يؤثر على المنافسين خاصة أندية شمال أفريقيا وهو عامل التوقيت، فهذا السلاح نجح في اكتساح الخصوم وتحديدًا الأهلي.

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صنداونز غالبًا ما تقام مبارياته في توقيت الثالثة عصرًا، وهذا الموعد لا تلعب خلاله الأندية القادمة من شمال أفريقيًا كثيرًا، وبالنظر للأهلي فسنجد أن بطل مصر يخوض معظم مبارياته ليلاً.

- أسلوب للتغلب على أندية شمال أفريقيا:

بيتسو موسيماني بسؤاله عن أسباب تفوقه على الأندية المصرية، رد في تصريحات تليفزيونية أنه لديه أسلوب يلعب به يجعله يتفوق دائمًا، ليس أمام الأندية المصرية فقط بل أمام أندية شمال أفريقيا.

وبالنظر إلى مباريات صنداونز قبل مباراة الذهاب أمام الأهلي فسنجد أن بطل جنوب أفريقيا سيخوض مباراة أمام تشيبا يونايتد في تمام الثالثة ونصف عصرًا.

وقبل موقعة الإياب أمام الأهلي، سيخوض صنداونز مباراة أخرى في تمام الثالثة والنصف عصرًا أمام كاب تاون في دوري الجنوب أفريقي.

- فايلر يستعد وتغيير خططي:

فور إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا، اعتمد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التدريبات الصباحية استعدادا للتصدي لسلاح صنداونز، إذ خاض مرانا صباحيا يوم الجمعة وأعقبه تدريبات في الظهر خلال مران السبت والعصر في مران اليوم الأحد.

أسلوب آخر لجأ إليه فايلر على غير عادته منذ توليه القيادة الفنية للأهلي وهو طلبه خوض مباراة ودية في توقيت العصر استعدادًا للتأقلم على موعد مباراة صنداونز والتي ستقام في بداية مارس المقبل بحسب تصريحات تليفزيونية لمدير الكرة في الفريق سيد عبد الحفيظ.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "في مواجهة العام الماضي، ارتكبنا أخطاء نحاول تجنبها هذا الموسم، حيث عانينا أمام صنداونز بعد ضغط المباريات في الدوري، مع العلم أن جنوب إفريقيا شأنها شأن إثيوبيا ويجب الاستعداد لها قبل المباراة بخمسة أيام بسبب نقص الأوكسجين هناك".