تشكيل الزمالك المتوقع.. 5 تغييرات في مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي على ملعب استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسيعود لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي بعد استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، على أن يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك بعد عودته من الإيقاف.
وعلى الصعيد الدفاعي، سيلعب الناشئ أحمد عيد كظهير أيمن بدلا من حازم إمام، وعبدالله جمعة بدلا من محمد عبدالشافي في الجبهة اليسرى، حيث تم استبعاد الظهيرين من مواجهة الدراويش، كما سيعوض محمد عبدالغني غياب قلب الدفاع محمود حمدي "الونش" للإيقاف.
وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
يذكر أن الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 28 نقطة من 14 مباراة ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بينما خاض الإسماعيلي 16 مباراة ليحصد 21 نقطة ويحتل بهم المركز التاسع في الجدول.
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