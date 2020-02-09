محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة، على موعد اليوم الأحد، مع عدد من المباريات المتنوعة. كأس محمد السادس للأندية الأبطال الرجاء المغربي × مولودية الجزائر- الموعد 21:00 مساء- القناة الناقلة AD sports 1hd. الدوري الاسباني اوساسونا × ريال مدريد -الموعد 17:00 مساء - القناة الناقلة beIN sports HD3. ريال بيتيس× برشلونة - الموعد 22:00مساء- القناة الناقلة beIN sports HD 3. Advertisements الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي× وست هام يونايتد- الموعد 18:30 مساء - القناة الناقلة beIN sports HD2. الدوري الايطالي انتر ×ميلان - الموعد 21:45 مساء- القناة الناقلة beIN sports HD4. الدوري المصري الزمالك× الإسماعيلي - الموعد 19:30 مساء- القناة الناقلة on sport HD

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.