غريب يكشف وعد الجنايني له والقائمة الأولية للمنتخب الأوليمبي استعدادا لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن وعد عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بانتهاء مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري، قبل موعد انطلاق أوليمبياد طوكيو 2020 بشهر كامل.

وقال غريب، في تصريحات عبر قناة النهار، إنه حتى الآن لم يستقر على ثلاثي فوق السن الذي سينضم للقائمة النهائية للمنتحب الأولمبي، لافتا أنه استقر على 50 لاعبًا للتواجد في القائمة الأولية.

وأضاف أنه طلب من لجنة إدارة اتحاد الكرة ضرورة إنهاء المسابقات المحلية قبل موعد أوليمبياد طوكيو بشهر على الأقل.

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وأوضح أن عمرو الجنايني اجتمع معه وأبلغه بأن الدوري المصري سينتهي في الموعد الذي طلبته، ليحصل على الوقت الكافي للإعداد لطوكيو.

وأشار مدرب المنتخب الأولمبي إلى أن الدوري بدأ في سبتمبر، وسينتهي قبل يوم 20 يونيو، الأمر طبيعي وليس به أي ضغط.

وأكد أنه تلقى عدة عروض لإقامة مباريات ودية قبل طوكيو من عدد الدول بينها اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وإسبانيا، وذلك خلال فترة توقف مارس.

وأتم تصريحاته: "أريد خوض مباراتين، ولم استقر على المتنَافس معهما حتى الآن".