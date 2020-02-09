بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة الإنتر لفريق ميلان في أهم مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي، بإدارة من الحكم الإيطالي “فابيو ماريسكا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوزيبي مياتزا” بمدينة ميلان.

يستقبل انتر فريق “ميلان” في ديربي ميلانو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، وسيسعي النيراتزوري إلى تحقيق الفوز من اجل تقاسم الصدارة مع فريق “يوفنتوس” الذي تعثر أمس ضد هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1).

ويحتل فريق الأفاعي المركز الثاني برصيد 51 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس بثلاث نقاط، ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة من 9 مباريات، وبالتحديد منذ خسارته امام “برشلونة” في دوري ابطال اوروبا في ديسمبر 2019.

وسيغيب عن الإنتر نجم الفريق الأول “لاوتارو مارتينيز” للإيقاف، وسيحاول أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق تعويضه بالمهاجم التشيلي “ألكسيس سانشيز”.

على الجانب الآخر يسعى ميلان إلى مواصلة الزحف نحو المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا، وتحقيق الفوز العاشر له هذا الموسم على حساب الإنتر والوصول إلى النقطة الـ35.

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وسيعتمد “ستيفانو بيولي” المدير الفني لفريق ميلان على المهاجم السويدي المخضرم “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي أعاد الروح من جديد إلى الروسونيري بفضل شخصيته القيادية بالإضافة إلى خبرته وحاسته التهديفية الرائعة.

يذكر ان اللقاءات الثلاثة الأخيرة بين الفريقين انتهت جميعها بفوز الإنتر، ويعود آخر انتصار للميلان لديسمبر 2017 عندما فاز بهدف نظيف في ربع نهائي كأس إيطاليا بعد التمديد للأوقات الإضافية.

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الإنتر – ميلان

???? ملعب جوزيبي مياتزا (ميلانو – إيطاليا)

???? الدوري الإيطالي (الجولة الـ23)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش)