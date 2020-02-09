رياضة | عاجل.. شكوك حول لحاق أليو بادجي بمباراة الأهلي والطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شكوك حول لحاق أليو بادجي بمباراة الأهلي والطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت مشاركة أليو بادجي مهاجم الأهلي في مباراة طلائع الجيش غدًا محل شك نظرًا لعودته أمس الأول فقط من السنغال عقب تجديد جواز سفره حيث يميل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لإراحته خوفًا عليه من الإجهاد.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري بعد أن كان أليو بادجي قد شارك في فوز فريقه على بيراميدز بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

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وغاب أليو بادجى عن تدريب الأهلي يوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة بإذن من الجهاز الفني لتجديد جواز السفر الخاص بعد أن تعاقد الأحمر معه في شهر يناير الماضي قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.