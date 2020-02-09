رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوساسونا في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
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ويخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا في الخامسة من مساء اليوم الأحد حيث يتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة ترتيب المسابقة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم : كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.