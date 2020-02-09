رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض برشلونة مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
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يسعى برشلونة لتجاوز أحزانه في كأس ملك إسبانيا بعد الخروج منه على يد أتلتيك بيلباو واستعادة توازنه للاستمرار في المنافسة على اللقب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-
حراسة المرمى : تير شتيجين
خط الدفاع : سيميدو - صامويل أومتيتي - لينجليت - جوردي ألبا
خط الوسط : بوسكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.