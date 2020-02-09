رياضة | إنتر يصارع ميلان في ديربي الغضب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر يصارع ميلان في ديربي الغضب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، إلى ملعب جوزيبي مياتزا، لمتابعة ديربي الغضب المنتظر بين إنتر ميلان وجاره ميلان، في قمة منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2019-2020.

يسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة يوفنتوس على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حيث تأتي كتيبة المدرب أنطونيو كونتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة وتعني خسارة أي نقطة ضد ميلان ابتعاده بعض الشيء عن إمكانية كسر احتكار اليوفي للقب.

في المقابل، يقاتل ميلان الذي يحتل المركز 8 برصيد 32 نقطة، من أجل حسم الديربي لصالحه لإحياء آماله في بلوغ المربع الذهبي للدوري الإيطالي، وإلا ستتقلص حظوظه بشكل كبير في التواجد بين الكبار هذا الموسم، والعودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح ميلان بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعود للظهور من جديد في ديربي ميلانو بعد عودته لصفوف الروزونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث يملك 5 أهداف في 7 مباريات سجلها بقميص الفريقين في السنوات الماضية، بينما يأتي النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأسهم نجوم الإنتر، حيث يأتي في المركز الثالث بقائمة هدافي "الكالتشيو" برصيد 16 هدفاً حتى الآن.

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وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين، انتهت بفوز الإنتر 2-0، في الموسم الحالي سبتمبر (أيلول) الماضي، وسجل هدفي الإنتر الكرواتي بروزوفيتش، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويسعى الإنتر لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في مواجهة الليلة، أبرزها تحقيق فوزه الرابع توالياً أمام ميلان، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 1985 عندما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية، كما أصبح "النيراتزوري على بعد مباراتان فقط من معادلة رقمه السابق في عام 1938، عندما خاض 10 مباريات أمام ميلان في الدوري، دون أن يتلقى أي خسارة.

وتتجاوز القيمة التسويقية لنجوم ديربي ميلانو المليار يورو، حيث تصل إلى مليار و83 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، حيث تبلغ القيمة التسويقية للإنتر 683 مليون يورو، مقابل 400 مليون يورو لـ"الروزونيري".