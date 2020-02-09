رياضة | الزمالك يتحدى الإسماعيلي في الحلقة الأولى من مسلسل "فبراير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى الإسماعيلي في الحلقة الأولى من مسلسل "فبراير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

وجمع الزمالك 28 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في الترتيب بينما الإسماعيلي حصد 21 نقطة ليحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.

Advertisements

ويدخل الزمالك موقعة ولاد العم ضد الإسماعيلي بشعار الفوز مع باتريس كارتيرون المدير الفني في اللقاء الأول من مباريات فبراير النارية حيث يواجه الأهلي مرتين والترجي التونسي 3 مرات في بطولات مختلفة.

ويأمل الزمالك في الفوز على الإسماعيلي من أجل الوصول إلى المركز الثاني في الدوري إذا استطاع التغلب على المقاولون في اللقاء المؤجل بينهما.

أما الإسماعيلي مع مدربه ديديه جوميز فيرغب في المضي قدمًا نحو أحد المركزين السادس أو السابع، حسب فارق الأهداف مع سموحة الذي يمتلك 24 نقطة.