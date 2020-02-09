اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HDيستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD يسعى باريس لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD ويحتل باريس المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6