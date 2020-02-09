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اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة نابولي وليتشي اليوم الأحد 9-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة نابولي وليتشي اليوم الأحد 9-2-2020 بالدوري الإيطالي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي نابولي لمواجهة  نظيره ليتشي اليوم الأحد على ملعب سان باولو  ضمن مواجهات  الجولة الـ 23  من "الكالتشيو".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نابولي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز الـ برصيد 19 نقطة.نابولي وليتشي الساعة 4 علي قناة 4

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