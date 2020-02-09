شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتوج ببطولة لاونسيستون للتنس فى أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفاز محمد صفوت على صاحب الأرض والجمهور بمجموعتين مقابل لا شئ جاءت نتائجها كالتالي: 7-6 / 6-1 في مباراة لم تستغرق سوى ساعة واحدة و 12 دقيقة.

يذكر أن محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر الاثنين الماضى عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول.

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جاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة ليكون فى الـ 157، ويعد هذا أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن كان أفضل مركز وصل إليه صفوت هو الـ 166 عالمياً .

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا فى الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.