شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري اليوم الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري،والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.

ويخوض الزمالك المباراة منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.

وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

الإسماعيلي ضد الزمالك



ويخطط كارتيرون إلى الفوز أمام الإسماعيلي لتكون خير دافع قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة على لقب السوبر الإفريقي.

وقرر كارتيرون إعادة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، إلى جانب الاعتماد المغربى أشرف بن شرقى في مركز الجناح، عقب اللعب في المواجهة الماضية بمركز المهاجم الصريح ونجح في صناعة الهدف الثانى لأحمد زيزو، لذا سيستمر المدير الفني في الاعتماد على بن شرقى مع إعادة مصطفى محمد ليشكلا للفريق قوة هجومية.

الإسماعيلي ضد الزمالك

كما قرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود.

وحذر كارتيرون جميع اللاعبين من الإنذارات المجانية خلال المرحلة المقبلة، كما طالب بالتفكير في كل مباراة على حدة وعدم التركيز في أي أمر سوى المباراة المقبلة أمام الدراويش لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب حيث أصبح يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 14 مباراة.

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الإسماعيلي ضد الزمالك



يضع كارتيرون هدفاً أمامه حاليا يتمثل فى تخطى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة من 16 مباراة ثم السعي لملاحقة الأهلى على الصدارة وانتظار تعثره بعد حصد الفريق الأحمر 36 نقطة في 12 مباراة، لذا طالب اللاعبين بالتعامل مع كل مباراة على إنها بطولة خاصة إن الفريق يرتبط بمجموعة من المباريات في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى.

ترتيب الإسماعيلي والزمالك في الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.



ترتيب الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك



على الجانب الآخر، يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية،حيث يأمل حصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية لاسيما أن مباراة الليلة ستكون البروفة النهائية قبل موقعة نصف نهائي البطولة العربية حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير الجارى.