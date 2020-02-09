شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلح بالصحوة المحلية أمام الإسماعيلى فى قمة "ولاد العم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية ، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة، وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للمباراة للوصول للنقطة 31 وملاحقة المقاولون العرب على المركز الثانى قبل خوض المؤجلات ، وشدد المدرب الفرنسي على لاعبيه ضرورة العودة بنقاط المباراة حتى تمثل دفعة معنوية للفارس الأبيض قبل السفر لقطر لخوض مباراة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقي والمقرر لها 14 فبراير الجارى.

يعود مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث،كما قرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود .

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المدرب الفرنسي حذر جميع لاعبى الزمالك من الإنذارات المجانية خلال المرحلة المقبلة كما طالب بالتفكير في كل مباراة على حدة وعدم التركيز في أي أمر سوى المباراة المقبلة أمام الدراويش لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب ، لذا طالب كارتيرون التعامل مع كل مباراة على إنها بطولة خاصة إن الفريق يرتبط بمجموعة من المباريات في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الدراويش مكون من : "محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

في المقابل يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية وهى الخسارة الأولى التي يتلقاها الدراويش منذ تولى جوميز مسئولية تدريب الفريق ، ويتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية لاسيما أن مباراة الليلة ستكون البروفة النهائية قبل موقعة نصف نهائي البطولة العربية حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير الجارى.

ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من : "محمد فوزى - أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدرى -همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو".