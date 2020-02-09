شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلي يفوز بالقمة 111 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم الأحد الموافق التاسع من فبراير، تحل ذكرى مواجهة الأهلى والزمالك رقم 111 التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016 وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

هدف إيفونا مهاجم الأهلى السابق، نال إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فىوسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا ، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقياجة أحمد حسام ميدو وحازم إمام ،وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.

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ومثّل الأهلى فى هذه المباراة : شريف اكرامى وأحمد فتحى (محمد هانى ) وأحمد حجازى ورامى ربيعة وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالى وحسام عاشور ورمضان صبحى ومؤمن زكريا (صالح جمعة) وماليك ايفونا (عمرو جمال).

وكان يمثل الزمالك : أحمد الشناوى وعمر جابر وأحمد دويدار وعلى جبر وحمادة طلبة وإبراهيم عبدالخالق (حازم امام) وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفنى (شيكابالا) ومحمود كهربا (مصطفى فتحى) وباسم مرسى.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا، في 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدوري البرتغالى الأول..وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.