زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلي يفوز بالقمة 111

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هدف إيفونا مهاجم الأهلى السابق، نال إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فىوسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا ، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقياجة أحمد حسام ميدو وحازم إمام ،وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.
ومثّل الأهلى فى هذه المباراة : شريف اكرامى وأحمد فتحى (محمد هانى ) وأحمد حجازى ورامى ربيعة وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالى وحسام عاشور ورمضان صبحى ومؤمن زكريا (صالح جمعة) وماليك ايفونا (عمرو جمال).
وكان يمثل الزمالك : أحمد الشناوى وعمر جابر وأحمد دويدار وعلى جبر وحمادة طلبة وإبراهيم عبدالخالق (حازم امام) وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفنى (شيكابالا) ومحمود كهربا (مصطفى فتحى) وباسم مرسى.
وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا، في 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدوري البرتغالى الأول..وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.
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