شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة "يغربل" الجمعية العمومية ويمنح 105 أندية حق التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إجراء غربلة في أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة ، و إقتصار تصويت الأندية في الانتخابات المقبلة للجبلاية لإختيار مجلس إدارة جديدة على 105 أندية فقط من الدوري الممتاز والقسم الثاني بالإضافة إلى عدد معين من أندية القسم الثالث تنطبق عليهم الشروط والتي يجهزها مسئولو اللجنة الخماسية حالياً من خلال تعديل البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسي .

قرر اتحاد الكرة بالإجماع استبعاد الأندية من القسم الثالث و الرابع ممن لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة ومن بينها عدم وجود مسابقات للناشئين بها و فرق لكرة الصالات أو النسائية، والرغبة من المجلس أن تكون الأندية الـ105 سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات والتصويت على تعديل اللائحة الفترة المقبلة.