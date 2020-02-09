شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحسم مشاركة حسين الشحات ورامى ربيعة أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع ثنائي الأهلي حسين الشحات ورامي ربيعة لفحص طبي قبل مران اليوم ،الأحد، من أجل تحديد مصيرهم من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز..وأكتفى رامي ربيعة بأداء جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر أمس وخاض ربيعة، بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

كما شارك حسين الشحات، لاعب الفريق في جزء من مران الفريق الجماعي أمس ثم استكمل مرانه بأداء جلسة في الجيم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

ومن المقرر أن يظهر الشحات وربيعة في مران الفريق اليوم ليكونا جاهزان للمشاركة في مباراة الطلائع إلا إذا حالت حالة الأجهاد أو أية أصابة أخرى من دخولهما أو دخول أحدهما قائمة مباراة الطلائع التي ستُعلن عقب مران الفريق اليوم.

من جانبه ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق على أهمية مباراة طلائع الجيش، قائلا، «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، مؤكدا أن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية، خاصة أنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات، والاستعداد لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر لها 20 فبراير و صن داونز المقررلها 29 فبراير بدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.