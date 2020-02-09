شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى اليوم استعداده لمواجهة طلائع الجيش بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم، الأحد، تدريباته إستعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غداً في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم وتشهد قائمة المباراة عودة رامي ربيعة الذى غاب عن لقاء بيرامديز الأخير للأيقاف فيما يستمر غياب رمضان صبحي لعب الفريق الذي مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي وسيعود الللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجاري.

من ناحية أخرى ، ينتظر مسئولو الأهلي الانتهاء من المباريات القوية التي ينتظرها الفريق خلال شهر فبراير الجاري على أن يفتح ملف تجديد الأربعة الكبار في الفريق بعد الانتهاء من هذه الارتباطات المقبلة، وتنتهي عقود كلاً من شريف أكرامي ، حسام عاشور ، احم فتحي ووليد سليمان بنهاية الموسم الجاري ويحق لأي لاعب فيهم التوقيع لأي نادً حالياً، فيما أعلن شريف أكرامي إنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري نتيجة لعدم تقديره وفتح ملف التجديد له.

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ويرغب مسئولو الأهلي في حسم هذا الملف عقب الانتهاء من المباريات الهامة التي ينتظرها الفريق في الفترة المقبلة حيث سيلعب مع كلاً من المصري يوم 13 فبراير ثم مع الزمالك يوم 20 في السوبر المصري بالأمارات قبل أن يلعب مع الزمالك بالدوري يوم 24 الشهر ذاته وأخيراً مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير بالقاهرة في ذهاب دور الثمانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أنه سيعقد جلسات مع رباعي الفريق خلال مارس المقبل من أجل حسم ملف التجديد ، موضحاً أن قرار شريف أكرامي بالرحيل عن النادي ليس نهائياً لأن الأهلي يرغب في الأبقاء على شريف أكرامي والثلاثي الأخر وكل العناصر المُفيدة للأهلي حتى لو تكن تشارك بشكل أساسي.

مسئولو الأهلى أعلنوا تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، وأكدوا أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.