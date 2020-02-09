شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية" تتأهب لغربلة الجمعية العمومية وحصر التصويت على 105 أندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إجراء غربلة في أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة ، و إقتصار تصويت الأندية في الانتخابات المقبلة للجبلاية لإختيار مجلس إدارة جديدة على 105 أندية فقط من أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني بالإضافة إلى عدد معين من أندية القسم الثالث تنطبق عليهم الشروط والتي يجهزها مسئولو اللجنة الخماسية حالياً من خلال تعديل البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسي .

قرر اتحاد الكرة بالإجماع استبعاد الأندية من القسم الثالث و الرابع ممن لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة ومن بينها عدم وجود مسابقات للناشئين بها و فرق لكرة الصالات أو النسائية ، والرغبة من المجلس أن تكون الأندية الـ105 سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات والتصويت على تعديل اللائحة الفترة المقبلة.

ويزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أخر تطورات تعديل لائحة النظام الأسلسي.

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ويعكف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز مشروع للائحة خاصة بعدما خاطب الاتحاد الأندية لارسال مقترحاتها ولم يتلق ردا سوى من ناديين فقط.

ويحسم اتحاد الكرة مع وفد الفيفا تعديلات اللائحة تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية واعتمادها رسمياً.. واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة الانتخابات المقبلة يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث إن اللائحة تنص على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية التى تنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وحصلت اللجنة الخماسية على وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهى عمل اللجنة فى سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو بسبب دورة الألعاب الأولمبية، لذا حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر موعدًا للانتخابات بحيث يكون أمام اللجنة متسعًا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل إجراء الانتخابات.

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 أعضاء بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح في الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.