كريستيانو رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً مع يوفنتوس

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق رقماً قياسياً جديداً، وذلك بعد تسجيله بقميص يوفنتوس الإيطالي، في المباراة العاشرة على التوالي.
وتمكن رونالد من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه مع النادي الإيطالي بتسجيله للمباراة العاشرة على التوالي بقميص يوفنتوس في "الكالتشيو".
وأحرز رونالدو هدفاً في مرمى هيلاس فيرونا، ليصبح عاشر فريق على التوالي يهز شباكه في الدوري الإيطالي، ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية.
ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 20 هدفاً في الدوري الإيطالي لهذا الموسم.
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