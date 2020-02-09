شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستنسخ تجربة الأهلي في المقاولون لإسقاط بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفني للفريق الأول بالمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، إلى استنساخ تجربة النادي الأهلي في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك لوضع خطة محكمة لتعميق جراح بيراميدز في موقعة الجبل الأخضر التي تجمعه بذئاب الجبل يوم الثلاثاء المقبل.

ومنح الجهاز الفني للمقاولون تعليماته إلى ثنائي دفاع الذئاب من أجل فرض رقابة مُحكمة على جون أنطوي وعبد الله السعيد خلال المباراة، خاصة وأن اللاعبان يمثلان أبرز عناصر القوة في بيراميدز، وهو ما نجح خلاله النادي الأهلي بعد أن استطاع أيمن أشرف مدافع الأهلي أن يبطل مفعول جون أنطوي خلال مباراة الجولة الماضية للفريق الأحمر.

كما يدرس عماد النحاس طرية الاستفادة من الغيابات المؤثرة التي سيعاني منها بيراميدز خلال المباراة، في ظل افتقاد الفريق للثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال مباراة الأهلي بعد الاعتراض على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين.

على صعيد آخر عقد عماد النحاس جلسة فنية مع لاعبي المقاولون العرب، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات في الدوري العام، بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الذئاب أمام فريق إنبي في الجولة 16 بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل تأمين مركز الفريق في وصافة الدوري في ظل زحف نادي الزمالك نحو المركز الثاني.

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وكان النحاس قد منح لاعبي المقاولون راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد السقوط أمام إنبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز على استاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.