جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد والقنوات ???? البطولة ???? الرجاء البيضاوي – مولودية الجزائر 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية قناة أبو ظبي الرياضية 1 البطولة العربية للأندية – إياب ربع النهائي شيفيلد يونايتد – بورنموث 14:00 جرينيتش، 17:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي – الجولة 26 مانشستر سيتي – وست هام يونايتد 16:30 جرينيتش، 19:30 السعودية قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي – الجولة 26 إسبانيول – ريال مايوركا 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 ريال سوسيداد – أثلتيك بلباو 14:00 جرينيتش، 16:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 1 الدوري الاسباني – الجولة 23 أوساسونا – ريال مدريد 15:00 جرينيتش، 18:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 سيلتا فيجو – إشبيلية 17:30 جرينيتش، 20:30 السعودية قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 ريال بيتس – برشلونة 20:00 جرينيتش، 23:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 نابولي – ليتشي 14:00 جرينيتش، 16:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 23 جنوى – كالياري 14:00 جرينيتش، 16:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 7 الدوري الايطالي – الجولة 23 بارما – لاتسيو 17:00 جرينيتش، 20:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 23 الإنتر – ميلان 19:45 جرينيتش، 22:45 السعودية قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 23 بايرن ميونخ – لايبزيج 17:00 جرينيتش، 19:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 5 الدوري الألماني – الجولة 21 باريس سان جيرمان – ليون 20:00 جرينيتش، 23:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 6 Advertisements الدوري الفرنسي – الجولة 24 ستاندر دو لياج – كلوب بروج 13:30 جرينيتش، 16:30 السعودية قناة بلوس فوت + قناة ماتش فوتبول 3 الدوري البلجيكي – الجولة 25 آيك أثينا – باناثينايكوس 17:30 جرينيتش، 20:30 السعودية قناة ماتش فوتبول 3 + نوفا سبورتس 1 الدوري اليوناني – الجولة 23 كولومبيا – أوروجواي 23:00 جرينيتش، 2:00 السعودية مباراة فاصلة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 الملعب التونسي – النادي الأفريقي 13:00 جرينيتش، 16:00 السعودية القناة الوطنية التونسية 2 الدوري التونسي – الجولة 14 الصفاقسي – الاتحاد المنستيري 13:00 جرينيتش، 16:00 السعودية قناة الكأس القطرية 2 الدوري التونسي – الجولة 14 الترجي – اتحاد تطاوين 15:00 جرينيتش، 18:00 السعودية القناة الوطنية التونسية 1 الدوري التونسي – الجولة 14 مولودية وجدة – حسنية أكادير 17:00 جرينيتش، 20:00 السعودية القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي – الجولة 15 السالمية – النصر 16:10 جرينيتش، 19:10 السعودية القناة الرياضية الكويتية الدوري الكويتي – الجولة 13 حرس الحدود – الجونة 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية قناة أون سبورت الدوري المصري – الجولة 17 الإسماعيلي – الزمالك 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة أون سبورت الدوري المصري – الجولة 17 أهلي شندي – المريخ 16:30 جرينيتش، 19:30 السعودية الدوري السوداني – الجولة 19 البنك الأهلي – الفيوم 12:30 جرينيتش، 15:30 السعودية الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 14 – المجموعة الأولى ريال سوسيداد – برشلونة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 14:00 السعودية نهائي كأس السوبر الإسباني (سيدات) امستيتن – ريد بول سالزبورج 17:00 جرينيتش، 20:00 السعودية كأس النمسا – ربع النهائي قاسم باشا – جلطة سراي 16:00 جرينيتش، 19:00 السعودية الدوري التركي – الجولة 21

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