اونلاين | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"ويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7