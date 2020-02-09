اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HDويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7